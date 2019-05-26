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Используют запрещенное оружие - россияне шесть раз нарушили режим тишины

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Используют запрещенное оружие - россияне шесть раз нарушили режим тишины
Россияне шесть раз обстреляли украинские позиции за прошедшие сутки. Потерь среди наших войск нет. Фото: Телеканал 24

25 мая российские военные шесть раз обстреляли украинские позиции, нарушив режим прекращения огня. Один раз применили минометы калибра 82 мм, которые запрещены Минскими соглашениями. Также обстрелы велись с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Все обстрелы были в районе ответственности оперативно-тактического группы "Восток". Вблизи поселка Опытное враг использовал минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы. Боевики четыре раза обстреляли населенный пункт Пески с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе села Павлополь они били из крупнокалиберных пулеметов.

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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, один оккупант ранен.

Утром 26 мая враг со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз обстрелял украинские позиции близ села Гнутово в районе ответственности оперативно-тактического группы "Восток". Украинские военные не пострадали.

40% украинцев согласны на автономию Донбасса в составе Украины, если это решит конфликт. Таковы результаты социологического опроса. 19% считают, что нужно изолировать эти территории и официально признать, что их невозможно вернуть в ближайшее время. 17% - что возврат возможен только военным путем и надо продолжать боевые действия.

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