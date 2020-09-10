Инспекции позиций ВСУ не будет. Россия постоянно меняет требования - Офис президента

В ОП заявили, что Украина не согласится с попытками РФ сорвать мирный процесс. Фото: Офис президента

В Офисе президента сообщили, что из-за отказа России соблюдать соответствующие договоренности инспекция в районе Шумов в Донецкой области пока отменяется.

"Представители незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО не ожидали конструктивной позиции Украины. Вера в собственную пропаганду и оторванность от реальности мешают им адекватно оценивать происходящие события. Мы получили от них ряд требований, противоречащих друг другу. Именно поэтому "инспекция" не состоится", - сообщает пресс-служба ОП.

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Украина с 27 июля не нарушала условий прекращения огня на Донбассе, в отличие от оккупантов, у которых "пиар вместо мира", заявляют в ОП.

"Представители террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" сидели в составе СЦКК (Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, - Gazeta.ua) еще с 2014-го. Их участие в переговорах определено Минскими договоренностями, подписанными еще Порошенко, сейчас они находятся в ТКГ", - комментируют в пресс-службе.

"В 2015-м по итогам переговоров лидеров НФ под комплексом мероприятий по выполнению Минских договоренностей стояли подписи террористов Захарченко и Плотницкого. Порошенко умело забыл об этих решениях, с которыми нынешней власти что-то надо делать. Сейчас Офис президента ищет грамотные юридические решения, чтобы закончить эту войну и сохранить территориальную целостность Украины. Хотя предыдущая власть сделала все, чтобы дорога к миру была сверхсложной", - добавили в ОП.

10 сентября Леонид Кравчук сообщил ОБСЕ о временной отмене инспекции позиций ВСУ в Донецкой области. А также о нарушении РФ достигнутых договоренностей в ходе заседания ТКГ.