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четверг, 06 июня 2019 13:30

Иностранцам, которые воюют на Донбассе, упростили получение гражданства

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Иностранцам, которые воюют на Донбассе, упростили получение гражданства
Изменения внесли в законы Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О гражданстве Украины". Фото: из открытых источников

Верховная Рада приняла Закон, упрощающий процесс получения гражданства для тех, кто воевал за Украину.

За закон №3433 проголосовали 230 народных депутатов из необходимых 226.

Изменения внесли в законы Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О гражданстве Украины".

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Закон признает пребывания иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности государства такими, законным. И дает возможность таким людям получить вид на жительство на время защиты границ страны.

Документом предусматривается ограничение относительно добровольного или принудительного возвращения таких иностранцев и лиц без гражданства к государству-агрессору или странам, которые не признают территориальную целостность Украины или поддерживают агрессию против Украины.

29-летний американец Крейг Лэнг приехал в Украину в 2015 году. Служил в армии США 5,5 лет. Воевал в Ираке и Афганистане. После армии в 2015 году приехал в Украину, поступил в ДУК "Правий сектор". В 2015-2016 годах был с ними, а затем присоединился к Грузинскому легиону (подразделение иностранцев, решивших идти воевать на Донбассе против РФ).

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Дата
06
июня

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