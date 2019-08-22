Имеют недостатки - Генштаб отчитался о новых жилых модулях

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался по качеству и использования модулей для проживания на передовой.

Специальные вагоны-контейнеры начали завозить на фронт в августе, сообщает ukrmilitary.com.

Фото: Ukrainian Military Pages

В справке говорится, что на базе 53-й механизированной бригады организовано опытную эксплуатацию модулей:

→ блок-модуля комбинированного санитарно-гигиенического, защищенного от средств огневого поражения противника с применением габионов;

→ блок-модуля специального назначения на 4 человека, защищенного от средств огневого поражения противника с применением габионов и углублением в грунт с устройством укрытия котлованных типа;

→ блок-модуля специального назначения на 6 человек, защищенного от средств огневого поражения противника путем углубления в почву с обустройством укрытия котлованных типа перекрытием в 3 наката.

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По результатам опытной эксплуатации имеют значительное количество конструктивных недостатков:

должны быть адаптированы к размещению в почве (укрытия проходного или тупикового типа с устройством перекрытия; целесообразно размещать на командно-наблюдательных пунктах батальонов, а в отдельных случаях - на ротных опорных пунктах (при наличии защитных возможностей местности для организации подъезда и разгрузки борк-модулей). Отмечается, что для принятия окончательного решения о постановке блок-модулей на обеспечение планируется отработать несколько вариантов технических условий и изготовление для различных вариантов и условий размещения, степени защиты и количества койко-мест. Справка носит открытый характер, поэтому не содержит детального описания недостатков и других подробностей, зато она ссылается на соответствующий доклад командующего Объединенных сил, которая уже имеет ограниченный доступ и не подлежит разглашению.

До конца года украинские военные в районе проведения операции Объединенных сил получат модульные жилые дома. Новое жилье будет со всеми необходимыми условиями для комфортного проживания, заявил президент Владимир Зеленский 19 июля.