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воскресенье, 27 декабря 2020 11:22

Икону, подаренную Лаврову, вывезли из Донбасса через Россию

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Икону, подаренную Лаврову, вывезли из Донбасса через Россию
Лавров во время встречи в Боснии. Фото ТАСС

Икона, которую председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Серго Лаврову, была вывезена с Донбасса через Россию и Сербию.

Об этом рассказал бывший глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской Драган Савич в интервью депутату от оппозиционной Сербской демократической партии (СДП) в парламенте РС Небойше Вукановичу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Балканский обозреватель.

Вуканович опубликовал разговор с Савичем в своем блоге. Тот рассказал, что 29 мая 2018 года в Баня-Луке икону Додику, который тогда был президентом Республики Сербской, подарил Душко Вукотич, председатель Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской.

"Вукотич привез икону с Донбасса через Россию и Белград", - сказал Савич, добавив, что он не знает, были ли у Вукотича какие-либо сопроводительные бумаги для этого, как это обычно бывает при таких обстоятельствах.

Согласно обнародованной информации, Вукотич поехал на Донбасс в 2018 году в качестве председателя Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской для участия в заседании объединения "Наследники Победы". Эта организация активно работает в оккупированных Крыму и Донбассе. Представители "власти" Луганская и Донецкая якобы и передали главе сербских ветеранов икону с изображением Святого Николая, которую он затем привез Додику.

Накануне Радован Ковачевич, советник Додика, в телеинтервью заявил, что икона последние 15 лет принадлежала семье из Баня-Луки.

"Какая семейная икона, это все ложь и мошенничество", - сказал Савич, комментируя рассказ.

Сам Вукотич ни подтвердил, ни опроверг обвинения в свой адрес, заявив лишь, что расследование должен вести Интерпол.

"Я не намерен защищаться и тем самым кормить разных сумасшедших! Всем известно, что Интерпол работает над этим делом. Это крупнейшая в мире агентство безопасности! Пусть люди делают свою работу, я всегда доступен им, а также всем агентствам государства, где многие из нас живут среди безумцев, стремящихся внимания медиа! ", - сказал Вукотич журналистам.

Между тем икону, которую Лавров решил вернуть, уже передали посольству БиГ в Москве, после чего посол Боснии Желько Самарджия привез ее в Сараево в пятницу и передал непосредственно соратникам Додика. Кабинет Додика объявил, что сейчас икона хранится в сейфе.

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Посольство Украины в БиГ попросило официально объяснить, как икона попала в Боснию, отметив, что вполне логично вернуть икону в Украине, поскольку она является ее собственностью.

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