"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян

Виктор Муженко: "Нам сейчас необходима техника и летальное вооружение для усиления противовоздушной, противоракетной обороны и военно-морских сил. Список имущества, в котором нуждается Украина, уже утвердили. Вопросы в реализации и масштабах". Фото: Тарас Подолян

Украина готова себя защитить в случае наступления россиян, но ограничена в средствах. Мы должны усилить противоракетный щит и ракетную компоненту с возможностью наносить удары на большую глубину.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал бывший начальник Генштаба Виктор Муженко.

"Украина демонстрирует готовность защищать себя уже восьмой год войны, – сказал он. – Но насколько мы обеспечены всем необходимым в случае широкомасштабного наступления РФ? Есть критические моменты, требующие решения. Существуют разные сценарии начала российской агрессии. К примеру, воздушно-наступательная операция – ракетные удары, которые россияне применили в Сирии. Насколько наш противоракетный щит может обеспечить безопасность? Также непонятно, готово ли наше политическое руководство принимать решение об ответном ударе".

Муженко отмечает, что Украине нужна практическая материальная поддержка от Запада: "Нам сейчас необходима техника и летальное вооружение для усиления противовоздушной, противоракетной обороны и военно-морских сил. Список имущества, в котором нуждается Украина, уже утвердили. Вопрос в реализации и масштабах".

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Россияне разворачивают свои группировки на границе Украины. Понимают, что у нас нет сил и средств, чтобы нанести упреждающий или эффективный удар в ответ на большую глубину – до 500 км, отмечает Муженко.

"Важно, какой будет реакция Польши и Литвы на провокации на границе (2 ноября изданием Politico обнародованы снимки, сделанные в районе города Ельня Смоленской области РФ, вблизи трассы Москва-Минск. На них – скопление бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии вместе с наземными войсками недалеко от границы с Беларусью. – Gazeta.ua). Как далеко дадут России зайти в угрозах. Тогда будет понятно, останется ли Украина наедине с РФ, или будет в общей системе глобальной безопасности", – говорит генерал.

Весной этого года так же происходило перемещение российских войск. Москва демонстрировала готовность к эскалации. Она достигла цели – состоялась встреча президентов США и РФ, считает Муженко.

"На полгода обострение остановилось. Сейчас начался следующий этап. Москва не отказалась от агрессивных намерений. Конечная цель – взять под контроль всю Украину. Российские учения на всех этапах имели целью запугать. Но их силы не настолько боеспособны. И готовы ли они к жесткому сопротивлению и массовым потерям. Украинское общество уже доказало свою дееспособность в 2014-ом. Вторжение на нашу территорию не будет лёгким для россиян. Но оно не будет легким и для Украины", – заключает он.

Полное интервью с Виктором Муженко читайте в журнале "Країна"

31 октября издание The Washington Post сообщило, что Россия стягивает войска и технику к украинским границам. Минобороны, секретарь СНБО, парламентский комитет по нацбезопасности это отрицали. Называли дезинформацией, пропагандой и давлением. Однако 11 ноября президент Владимир Зеленский в видеообращении признал, что на границе стоят более 100 тыс. российских военных.