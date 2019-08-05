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"И в воду, и в разведку" - военные прошли обучение в условиях боя
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Тактико-специальные учения в Житомирской области
Фото: пресс-служба Минобороны
Тактико-специальные учения в Житомирской области
Тактико-специальные учения в Житомирской области
Тактико-специальные учения в Житомирской области
Тактико-специальные учения в Житомирской области

В Житомирской области в течение трех дней проходили тактико-специальные учения 12-го отдельного полка оперативного командования "Север". Условия учений были приближенные к боевым, сообщает пресс-служба Минобороны.

Учения проходили в 3 этапа. Первые 2 – планирование боевого использования подразделений и марш в определенный район. Также выполнено было фортификационное оборудование рубежа обороны. На третьем этапе военные отработали наведение понтонной мостовой переправы с аэрозольной маскировкой и постоянным наблюдением.

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На Донбассе прошли масштабные учения Объединенных сил. Личный состав подразделений практически выполнял принятые в процессе работы штабов решения. К учениям привлекались сухопутные и авиационные составляющие подразделений ООС.

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