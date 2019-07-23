"Хватались за жизнь зубами" - рассказали о военных, которые подорвались на Донбассе

Врач рассказал о военных, которые подорвались на взрывчатке. Фото: Novynarnia

В сети рассказали подробности трагедии на Донбассе 21 июля, когда на взрывном устройстве подорвались 4 бойца Вооруженных сил Украины.

В результате взрыва Семен Румигин и Никита Скитченко погибли, еще двое военных - Денис и Ростислав получили ранения. Об этом в Facebook написал главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова Сергей Рыженко.

"Истекая кровью, хватаются за жизнь зубами. Населенный пункт Счастье, 8:30 утра, группа бойцов известной дорогой возвращалась со службы. Первым шел Никита, родом из Луганской области, внезапно взрыв, ему оторвало ногу. Зубами достал жгут, накладывая его на ногу. Дениса и Ростислава отбросило взрывной волной, сорвало каски. Они наши земляки, родом из Днепропетровской области (из Павлограда и Марганца) ", - рассказал Рыженко.

Как отметил врач, Денис успел сделать Никите инъекцию обезболивающего, а Семен постарался эвакуировать раненого, но при попытке вынести боевого друга произошел второй взрыв. В результате два бойца погибли на месте.

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"Денис и Ростислав с контузиями и акубаротравмой доставлены на родину в Мечникова. Лучшие врачи восстанавливают слух, последствия контузии и душевное равновесие. Они ежеминутно вспоминают страшную картину этого дня", - рассказал врач.

21 июля 0 8:25 на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой оккупантов, подорвались военнослужащие 25-й воздушно-десантной бригады солдат Семен Румигин, 22 года, и солдат Никита Скитченко, 19 лет. Еще двое военнослужащих получили ранения, они госпитализированы.