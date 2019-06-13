"Хотят заработать на этом деньги" - Кошевой рассказал о войне на Донбассе

Евгений Кошевой не считает войну на Донбассе гражданской. Фото: UAZMI

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой не считает войну на Донбассе гражданской.

"Конечно, многие начинают переобуваться, говорить, что это гражданская война, хотя никогда такого не говорили. Я от своего мнения не отступал никогда и отходить не собираюсь. Не считаю эту войну гражданской. Тем политикам, кто так думает, Бог судья. Не хочу, чтобы это повторилось. Если они так говорят, значит, хотят, чтобы это продолжалось, хотят зарабатывать на этом деньги. А я хочу, чтобы это закончилось", - заявил Кошевой в эфире канала "Наш".

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2014-го, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, - с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предоставленные факты и доказательства.

Журналисты перед инаугурацией Владимира Зеленского пытались выяснить, кто из "95 квартала" планирует идти в политику. Встретив среди сторонников президента его друга и коллегу Евгения Кошевого, спросили, не планирует ли он тоже строить политическую карьеру. Шоумен коротко ответил: "Нет". После этого добавил, что нельзя проводить параллели между сериалом "Слуга народа" и реальной жизнью.