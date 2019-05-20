Кошевой рассказал о политических планах

Журналисты перед инаугурацией Владимира Зеленского пытались выяснить, кто из "95 квартала" планирует идти в политику Фото: KP.UA

Журналисты перед инаугурацией Владимира Зеленского пытались выяснить, кто из "95 квартала" планирует идти в политику.

Встретив среди сторонников президента его друга и коллегу Евгения Кошевого, спросили, не планирует ли он тоже строить политическую карьеру. Видео короткого разговора разместили ЛИГАБизнесИнформ.

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Шоумен коротко ответил: "Нет". После этого добавил, что нельзя проводить параллели между сериалом "Слуга народа" и реальной жизнью. На вопрос, почему это делать неправильно, Кошевой не ответил.

Президент Владимир Зеленский во время шествия в Верховную Раду, где происходит церемония инаугурации, общался с людьми и поцеловал своего друга и коллегу из "Квартал 95" Евгения Кошевого.