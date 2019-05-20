Инаугурация президента: Зеленский целовался с Кошевым

Владимир Зеленский работал с Владимиром Кошевым в "95 квартале".

Президент Владимир Зеленский во время своего хода в Верховную Раду, где происходит церемония инаугурации, общался с людьми и поцеловал своего друга и коллегу из "Квартал 95" Евгения Кошевого.

К зданию парламента Зеленский шел пешком. Он пожимал руки собравшимся на площади, делал с ними селфи, пишет "ТСН"

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Сегодня, 20 мая, новоизбранный президент Владимир Зеленский принес присягу народу Украины. Затем он принял командование Вооруженными силами Украины в Мариинском парке.