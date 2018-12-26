"Хоть с чертом договариваться" - Зеленский рассказал, что делать с конфликтом на Донбассе

Зеленский против военного решения конфликта. Фото: Гордон.юа

Шоумен Владимир Зеленский считает, что с Россией насчет Донбасса "придется договариваться".

"А какие есть пути? Минские соглашения не работают. Идти туда войной? Я вообще против, потому что я такой человек", - заявил артист в интервью Дмитрию Гордону.

Зеленский подчеркнул, что считает себя "очень либеральным" и война на Донбассе затрагивает, в первую очередь, человеческая жизнь.

"Вся эта тема, все эти куски земли, это все о человеческой жизни. Вообще все. Поэтому, я бы взял человеческую жизнь, поставил бы - вот наша цель, сохраним людей", - сказал он.

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Руководитель "Квартала-95" полностью исключает вариант военного освобождения оккупированных территорий.

"Придется говорить. Ну, придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, чтобы не умирала ни один человек", - заявил Зеленский.

Он отметил, что говорить надо с русскими, поскольку марионеточными руководителями "ЛНР" и "ДНР" говорить нет смысла. Он выразил уверенность, что, составив списки требований обеих сторон, можно найти середину, которая всех устроит.

По его словам, для принятия решений по Донбасса он стоит исключать проведения референдума.

Почти 70% украинцев намерены принять участие в предстоящих президентских выборах в марте 2019 года. В ходе исследования было опрошено 5488 респондентов, а погрешность составила 2,5%.