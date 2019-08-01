Хомчак сделал громкое заявление об обстрелах на Донбассе

Главнокомандующий ВСУ призвал не спекульуваты темой Минских договоренностей. Фото: Радио.Свобода

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак не считает единичные обстрелы на Донбассе срывом Минских договоренностей.

Он добавил, что все политические спекуляции на эту тему мешают освобождать захваченные территории, сообщает Интерфакс-Украина.

"Части и подразделения Объединенных сил демонстрируют жесткую позицию по обеспечению устойчивого режима прекращения огня. За одиннадцать суток, прошедших с начала перемирия, боевых потерь среди личного состава нет. Еще наблюдаются единичные случаи нарушений режима тишины со стороны наемников и оккупантов" , - сообщил он.

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31 июля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили запрет на использование любого оружия. 4 раза - с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия-миномета калибра 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.