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пятница, 24 мая 2019 13:43

Хомчак оценил угрозы со стороны РФ

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Хомчак оценил угрозы со стороны РФ
Для любого вторжения должна быть цель, - Хомчак. Фото: Униан

Ситуация остается угрожающей, поскольку на Донбассе присутствует Россия.

Об этом сказал начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак в интервью ТСН.

"Ситуация на Донбассе угрожающая, так как на Донбассе нам противостоит Россия. Физически там сегодня уже сформированы подразделения, части, в том числе из местных жителей, которые возглавляют специалисты из РФ. Конечно, угроза существует. Угроза прямого вторжения всегда есть. Вопрос, когда она может быть. Я думаю, что завтра прямого вторжения не будет", - сказал он.

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Такую уверенность Хомчак объяснил тем, что для любого вторжения должна быть цель.

"Если цели нет, то просто идти убивать ни один руководитель, даже тот, кто развязал войну, не будет. Все делается с целью", - сказал начальник Генштаба.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника Генерального штаба Виктора Муженко, назначив на его место генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.

Хомчак занимал должность первого заместителя командующего Сухопутных войск Украины, командира оперативного командования "Юг". С февраля 2017-го и до назначения начальником Генштаба ВСУ был главным инспектором Министерства обороны.

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