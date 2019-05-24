Хомчак объяснил, почему командующий ССО не поздоровался с Зеленским военным приветствием

По его словам, Лунев просто переволновался. Фото: president.gov.ua

Командующего Сил специальных операций Игоря Лунева не накажут за то, что он не поздоровался военным приветствием с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил назначенный глава Генштаба Руслан Хомчак.

По его словам, Лунев просто переволновался.

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"Я в этом не вижу никакого двойного дна. Хорошо знаю этого генерала. Никаких вызовов он не бросает. Он добросовестный, порядочный генерал, который выполняет обязанности. Возможно, переволновался", - считает Хомчак.

На инаугурации Зеленского председатель СБУ Василий Грицак и председатель ССО Игорь Лунев не поздоровались военным приветствием с новоизбранным президентом. Происшествие произошло на церемонии представления родов войск.