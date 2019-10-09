Хомчак назвал слабое место ВСУ

Незнание английского языка является проблемой для Вооруженных сил Украины, считает начлаьник Генштаба Руслан Хомчак / фото: Минобороны

Одно из проблемных мест Вооруженных сил Украины - владение английским языком.

"К сожалению, на данный момент мы пока не достигли способности большинства руководящего состава Вооруженных Сил Украины свободно общаться на английском языке с иностранными коллегами. Это - одно из проблемных мест и одновременно наших важных задач на будущее", - говорит начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью изданию "Телеком".

"Указанное касается внедрения стандартов НАТО и наращивания возможностей украинской армии действовать совместно с военными формированиями других государств во время проведения операций по поддержанию мира и безопасности, а также мероприятий подготовки войск (сил), в первую очередь - многонациональных учений", - сказал Хомчак.

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Сегодня основные усилия направлены на совершенствование навыков владения английским языком, которые привлекаются к участию в операциях, учениях, тренировках и к работе в составе штабов НАТО.

Разведение войск в Донбассе начнется только после того, как террористы придерживаться режима тишины в течение 7 суток.