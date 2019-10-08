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вторник, 08 октября 2019 08:55

Разведение войск: в Минобороны назвали условия

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Разведение войск: в Минобороны назвали условия
В Министерстве обороны и Генштабе Вооруженных сил рассказали о том, как будет проходить разведения войск в Донбассе. Фото - Укринформ

Разведение войск на Донбассе начнется только после того, как террористы будут соблюдать режим тишины в течение 7 суток.

После разведения контролировать демилитаризованную зону будут сотрудники Нацполиции. Военные же пойдут на то расстояние, которое позволит в случае нарушения боевиками договоренностей сразу вернуться обратно. Об этом заявил глава Минобороны Андрей Загороднюк во время посещения Станицы Луганской.

"Для этого созданы все предпосылки, разработан соответствующий план с учетом именно такой ситуации", - сказал Загороднюк. Добавил: координаты разведения были нанесены еще в 2014-м.

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Войска планируют развести зеркально на расстояние 1 км от линии разграничения в обе стороны, рассказал начальник Генштаба Руслан Хомчак.

"Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016-м, когда впервые произошло разведения сил в упомянутом районе, - заявил Хомчак.

Заверил, что ВСУ будут полностью контролировать ситуацию.

1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск еще в Петровском и Золотом. Однако противник намеренно обстреливает участки разведения войск из гранатометов различных систем.

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Дата
08
октября

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