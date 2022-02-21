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понедельник, 21 февраля 2022 11:44

Харьковская область готова принимать жителей ОРДЛО

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Харьковская область готова принимать жителей ОРДЛО
Харьковская область готова принимать людей с временно оккупированных территорий. Фото: dpsu.gov.ua

Харьковская область готова принять жителей временно оккупированных Донецкой и Луганской областей в случае необходимости.

Планы приема людей обновили и согласовали, сказал на аппаратном совещании 21 февраля глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов, сообщает Gazeta.ua.

"У нас даже в субботу проводили совещание по поводу возможности принятия людей с временно оккупированных территорий в Харьковской области. Соответствующие планы согласованны и обновлены. Мы провели консультации с городом", - сказал Синегубов.

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Варианты по поселению людей со временно оккупированных территорий облгосадминистрация рассматривает вместе с городом, добавил он. Где именно могут разместить людей, не уточнил.

Отметил, что все службы и структуры в городе и области мобилизованы. И готовы к любым вызовам.

Граждане Украины, находящиеся на временно оккупированных территориях Донбасса, могут пересечь государственную границу несмотря на блокировку работы КПВВ.

Для этого украинское правительство разработало альтернативные варианты. В частности, через Харьковскую область. Отвечает за переселение людей вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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