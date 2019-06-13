Хаммеры, столбы пыли и маки в поле: показали зрелищные учения "зеленых беретов"

Фото: dpsu.gov.ua

Боевые экипажи БТР и Humvee Донецкого пограничного отряда провели военные тренировки в полевых условиях, приближенных к боевым. Главной задачей было защитить побережье Азовского моря в районе проведения ООС.

Несмотря на резкие изменения погоды от жары до проливных дождей, "зеленые береты" маневрировали на бронированной технике и метко били по целям, в том числе во время движения, сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Так усовершенствовали практические навыки механиков-водителей и наводчиков башенно-пулеметных установок. Проверили, как они обладают материальной частью оружия и ведут огонь днем ​​и ночью.

Украинские Вооруженные силы приняли участие в учениях по защите акватории и побережья Азовского моря. Отражать нападение учились десантники, танки, артиллерия и авиация.