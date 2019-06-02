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воскресенье, 02 июня 2019 12:35

Уничтожили врага на Приазовье - показали впечатляющие военные учения
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На Приазовье прошли военные учения
Фото: Facebook
На Приазовье прошли военные учения
На Приазовье прошли военные учения
На Приазовье прошли военные учения
На Приазовье прошли военные учения

Украинские вооруженные силы приняли участие в учениях по защите акватории и побережья Азовского моря.

Отражать нападение учились десантники, танки, артиллерия и авиация, сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"По легенде плановых учений, наш противодесантной резерв в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке танков, артиллерии и выделенной авиации уничтожал первую волну морского десанта противника, делая невозможным высадку второго эшелона", - говорится в сообщении.

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Военнослужащие напомнили о том, что украинское Приазовье может стать объектом военной агрессии РФ.

Вооруженные силы Украины провели очередные учения. Привлекли различные виды войск, а в конце отработали массированный удар артиллерии, сообщает пресс-служба ООС.

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02
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