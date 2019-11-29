Гранатометы различных систем и крупный калибр. Чем боевики нарушали режим в зоне ООС

Боевики ежедневно обстреливают украинских военных. Фото: freeradio.com.ua

28 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрелы. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, недалеко от Новолуганского и Шумив оккупанты стреляли из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, вблизи Троицкого - со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, у Майорского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" зафиксировано 5 вражеских обстрелов. В частности, неподалеку от Новотроицкого - из ручных противотанковых гранатометов, вблизи Березового - из стрелкового оружия, у Красногоровки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов. В районе Марьинки - из РПГ, подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Водяного, что на Приазовье - со станковых противотанковых гранатометов.

Потерь вследствие обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Названы позиции, которые президент Украины Владимир Зеленский будет отстаивать на "нормандской встречи", где будет в том числе президент РФ Владимир Путин.