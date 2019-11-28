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четверг, 28 ноября 2019 13:17

Встреча Зеленского и Путина. СНБО приоткрыла занавес

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Встреча Зеленского и Путина. СНБО приоткрыла занавес
Президент будет говорить о возвращении контроля над границей. Фото: УНІАН

Названы позиции, которые президент Украины Владимир Зеленский будет отстаивать на "нормандской встречи", где будет в том числе президент РФ Владимир Путин.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на заседании Национальной платформы "Диалог о мире и безопасную реинтеграцию", пишет УНІАН

Первым вопросом он назвал возвращение украинских военнопленных.

"Речь идет не о десятках, а о сотнях людей, которые сегодня находятся в плену", - сказал Данилов.

Вторым вопросом он назвал прекращение огня по всей линии фронта.

"У нас нет, скажем так, большого желания, чтобы продолжали убивать граждан Украины. Мы должны это прекратить", - заявил чиновник.

Третий вопрос, который нарушит украинская сторона, будет касаться украинско-российской границы.

"До тех пор, пока не будет возвращена украинская граница, до тех пор, пока там не будут стоять украинские военные, - очень многие процессы будет проходить крайне сложно, я бы сказал, почти невозможно", - отметил Данилов.

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Он рассказал о встрече с послом Франции.

"Посол говорил, что надо срочно проводить выборы (на оккупированной части Донбасса). Выборы должны проходить только по украинскому законодательству. Выборы должны проходить при участии украинских партий. Выборы должны проходить на избирательном участке, где должен быть флаг Украины", - сказал Данилов.

Подготовка к "нормандской встречи" продолжается и почти ежедневно происходят совещания и консультации с президентом с участием военных и различных органов власти, сообщил секретарь СНБО.

"Позиция Владимира Зеленского будет позицией президента Украины и ни шагу на какие-то капитуляционного процессы, на какие-то процессы, которые не будут связаны с интересами нашего государства - поверьте, никто делать не будет", - заявил Данилов.

9 декабря в Париже запланирована встреча руководителей стран нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и РФ). Все стороны переговоров подтвердили свое участие во встрече.

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