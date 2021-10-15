Грады, танки и гаубицы: оккупанты продолжают размещать военную технику на Донбассе

Российские оккупационные войска продолжают размещать тяжелую военную технику на Донбассе.
Об этом говорится в отчете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Наблюдатели зафиксировали вооружение, размещенное с нарушением линий отвода на неподконтрольной украинскому правительству территории: одну реактивную систему залпового огня "Град", пять гаубиц и одну противотанковую пушку "Рапира".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
По линиям отвода, но вне выделенными местами хранения вооружения обнаружили на том же аэродроме два зенитные ракетные комплексы, два миномета и два танка (Т-72, Т-64).
Наблюдатели также заметили признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. Вблизи населенного пункта Нижнее Лозовое, Донецкая область, боевики разместили зенитную установку, а в поселке Долгое недалеко от Луганска - четыре боевые машины пехоты.
14 октября президент Владимир Зеленский посетил Донецкую и Луганскую области. Глава государства побывал на передовых позициях украинских военных в районе проведения операции объединенных сил.
За сутки 14 октября российские оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня.
В течение суток 13 октября оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Комментарии