Грады, танки и гаубицы: оккупанты продолжают размещать военную технику на Донбассе

Наблюдатели ОБСЕ обнаружили запрещенную военную технику оккупантов. Фото: ОБСЕ

Российские оккупационные войска продолжают размещать тяжелую военную технику на Донбассе.

Об этом говорится в отчете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Наблюдатели зафиксировали вооружение, размещенное с нарушением линий отвода на неподконтрольной украинскому правительству территории: одну реактивную систему залпового огня "Град", пять гаубиц и одну противотанковую пушку "Рапира".

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По линиям отвода, но вне выделенными местами хранения вооружения обнаружили на том же аэродроме два зенитные ракетные комплексы, два миномета и два танка (Т-72, ​​Т-64).

Наблюдатели также заметили признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. Вблизи населенного пункта Нижнее Лозовое, Донецкая область, боевики разместили зенитную установку, а в поселке Долгое недалеко от Луганска - четыре боевые машины пехоты.

14 октября президент Владимир Зеленский посетил Донецкую и Луганскую области. Глава государства побывал на передовых позициях украинских военных в районе проведения операции объединенных сил. За сутки 14 октября российские оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня. В течение суток 13 октября оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.