"Говорят, войны нет" - в сети показали искалеченного военного ВСУ

Военный получил тяжелые ранения в Донбассе. Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

В сети показали фото военнослужащего ВСУ, который получил тяжелые ранения в зоне боевых действий на Донбассе.

Снимок искалеченной бойца опубликовала волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook. Кроме этого, призвала неравнодушных украинцев приобщиться к спасению героев.

"Говорю Богдану, что мне часто пишут о том, что войны уже нет, не стреляют, борта - это миф, ложь и раненых нет. А он мне: "Сфоткай меня вот так и покажи им, как нет войны и раненых", - отметила она.

По ее словам, у Богдана изуродованные руки, осколками пробило лобовую часть, лицо и у него практически нет глаза. Воин уже перенес несколько тяжелых операции и на днях его снова будут оперировать.

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"Он не падает духом, мужественный, стойкий и с чувством юмора. У него нет пальцев, но он все делает сам - ест, пьет, и главное то, что он не ноет. Кто не забывает, что в холодных окопах находятся наши воины, в госпиталях много раненых и им необходима наша поддержка - как нам нужен их защиту. Все будет Украина! " - добавила Юсупова.

С начала боевых действий на Донбассе погибли 172 детей и получили ранения из-за разрывов мин. Около 430 000 детей живут в непосредственной близости линии соприкосновения.