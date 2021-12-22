Готовят провокацию: Минобороны отреагировало на слова Шойгу об "американском химоружии"

Заявление Шойгу Минобороны объяснило подготовкой провокации на Донбассе по сценарию Кремля. Фото: kremlin.ru

Министерство обороны Украины опровергло заявление министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу, обвинившего Соединенные Штаты Америки в якобы подготовке провокации на Донбассе с использованием химикатов.

Соответствующий комментарий Центра оперативного информирования обнародовала пресс-служба Минобороны.

"В Украине нет частных военных компаний, в том числе иностранных. Кроме тех, которые на временно оккупированных территориях Украины использует Российская Федерация. Также не соответствует действительности и другое утверждение о якобы "доставке резервов неустановленного химического компонента для осуществления провокаций в городах Авдеевка и Лиман" , - говорится в сообщении.

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В 2018 году российская сторона уже разгоняла фейки о "синих бочках с якобы ядовитым веществом в Красногоровке".

Заявление Шойгу ведомство назвало умышленной дезинформацией, и призвало отнестись к ней как к подготовке конкретной провокации.

"Поскольку дезинформация озвучена на высшем военно-политическом уровне, к ней следует отнестись со всей серьезностью. Как для подготовки конкретной провокации, сценарий которой уже разработан в Кремле", - отметили в Центре оперативного информирования.

Сергей Шойгу заявил, что на Востоке Украины находятся 120 сотрудников американских частных военных компаний, которые привезли химическое оружие и готовят провокацию. По его словам, американцы "оборудуют огневые объекты в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил к проведению специальных операций и активным боевым действиям". Никаких подтверждений своих слов Шойгу не предоставил. В МИД Украины это назвали "массированной российской дезинформацией".