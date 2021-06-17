Готовы выполнять самые сложные задачи: юные нацгвардейцы получили офицерские погоны

Фото: Пресс-служба Национальной гвардии Украины

17 июня в Национальной академии Национальной гвардии Украины вручили офицерские погоны выпускникам.

Воинское звание лейтенант получили 268 офицеров, среди них - 21 девушка. Офицерское звание женщинам дают уже пятый год подряд.

Погоны выпускникам вручили их командиры и начальники. Гвардейцы, которые закончили обучение с отличием, получили их из рук командующего Нацгвардии генерал-полковника Николая Балана и начальника Академии генерал-лейтенанта Сергея Соколовского.

"Это особый момент в жизни офицера, - сказал Николай Балан. - В течение длительного времени офицеры-выпускники Академии зарекомендовали себя в войсках как грамотные специалисты, патриоты, готовые выполнять самые сложные задачи".

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На церемонии присутствовали представители Объединенной оперативно-тактической группы вооруженных сил Канады в Украине во главе с командиром - подполковником Мелани Лейк.

В мае военный лицей Богуна впервые закончили не только ребята, но и 18 девушек. Единственное отличие в учебе - нормативы в военной подготовке для женщин ниже. Но это неравенство планируют исправить. Всего в этом году лицей закончили 300 будущих офицеров.