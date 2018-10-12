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пятница, 12 октября 2018 04:03

Госдеп призывает Россию отменить фиктивные выборы

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Госдеп призывает Россию отменить фиктивные выборы
Госдеп выдвинул России ряд требований. Фото: УП

Государственный департамент США призвал РФ присоединиться к Украине в стремлении к миру и отменить "незаконные, фиктивные выборы" в ОРДЛО. В Госдепе также поздравили Украину с продолжением действия закона об особом статусе Донбасса.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента, передает "Голос Америки".

"Мы призываем РФ присоединиться к Украине в стремлении к миру.

Россия и силы, которые она вооружает, тренирует, которые она направляет и вместе с которыми воюет, до сих пор не выполнили многократные обещания прекратить враждебные действия, вывести иностранных бойцов, обменяться задержанными, или распустить незаконные вооруженные формирования", - подчеркнули в Госдепе.

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"Кремль должен установить общее и полное прекращение огня и отменить незаконные, фиктивные выборы, которые он организовывает на подконтрольных России территориях на востоке Украины", - говорится в заявлении.

4 октября народные депутаты Украины поддержали пролонгации закона №9153 до 31 декабря 2019 года.

За это решение проголосовали 245 парламентариев.

Закон подписал спикер Рады Андрей Парубий, а потом президент Петр Порошенко.

Пророссийские боевики назначили "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября.

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