"Город прислушивается, бьется ли его сердце" - как живет оккупированый Алчевск

Алчевск умирает: жители рассказали о буднях города в оккупации. Фото: Реальная газета

Жители оккупированного боевиками ЛНР Алчевска поделились своими мыслями относительно будущего города.

2014 город с населением в 111 тысяч человек оказался под контролем российских террористов. Доходными и популярными местами работы были металлургический комбинат и коксохимический завод, пишет Реальная газета.

"Алчевск, в отличие от полумиллионного Луганска, не претерпел существенного кризиса с приходом войны. До 2017-го, пока Алчевский меткомбинат работал на Украину, люди были с зарплатами. Остановку завода после так называемой блокады Донбасса вспоминают с болью", - говорится в сообщении .

В 2018-м террористы громко "перезапустили" отжатый металлургический комбинат. Новое "руководство" отчиталось, что за первые 2 месяца этого года выплавлено 16 тысяч тонн чугуна. 8000 тонн в месяц. В довоенный 2013-й, кроме стали и металлопроката, комбинат выплавил 3,8 миллиона тонн чугуна. Более 316 тысяч тонн в месяц.

"Металлурги видят в промышленности будущее, в том числе и для своих детей. И верят: молодежь вернется в Алчевск, когда комбинат заработает в полную силу", - говорится в сообщении.

Ко Дню металлурга - третье воскресенье июля, в центре боевики организовали концерт. Около 1000 человек пришли послушать живое выступление артистов. По городу вперемешку с призывами вступать в батальон "Призрак" развешаны обращения к металлургам.

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"Город металлургов празднует свой праздник тихо, прислушиваясь, продолжает ли биться его сердце, гремит ли по ночам - комбинат, или стучит поездами по венам-рельсам его продукция, и куда она поедет завтра?" - отмечает издание.

"Было лучше, стало плохо. Раньше все работали. Человек приходит из тюрьмы, его за руку и на работу. А теперь только воруют", - рассказывают на видео пенсионеры.

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