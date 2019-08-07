Главарь ЛНР предложил Зеленскому поговорить о мире

Главарь ЛНР Леонид Пасечник предложил президенту Владимиру Зеленскому переговоры о мире. Фото: Obozrevatel

Главарь так называемой ЛНР Леонид Пасечник хочет прямых переговоров с Киевом.

Пасечник заявил, что готов к диалогу с президентом Украины Владимиром Зеленским и пригласил его на оккупированную территорию. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Наше основное требование - прямые переговоры между Киевом и Донбассом. К диалогу с господином Зеленским готов. Если приедет - примем в соответствии с международным протокола. Будем говорить с ним о мире", - говорится в заявлении.

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Наше основное требование – прямые переговоры между Киевом и Донбассом. К диалогу с господином Зеленским готов. Если приедет – примем в соответствии с международным протоколом. Будем говорить с ним о мире#LPRtoUA — Леонид Пасечник (@glavalnr) 7 серпня 2019 р.

6 августа в результате обстрелов боевиков погибли 4 украинских военных. Установлено, что огонь оккупанты вели по направлению населенного пункта Украинское, применив при этом ручной противотанковый гранатомет. Зеленский призвал лидеров стран "нормандской четверки" немедленно провести встречу. Кроме того, 7 августа он провел по этому поводу телефонный разговор с президентом РФ Путиным.