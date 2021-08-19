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четверг, 19 августа 2021 10:48

Глава государства посмертно наградил семерых военных

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Глава государства посмертно наградил семерых военных
22 военных получили награды. Фото: Антон Уницин

22 военнослужащих Вооруженных сил президент Украины Владимир Зеленский наградил за личное мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга.

Посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого III степени майора Богдана Бродовского и капитана медслужбы Юрия Письменного, об этом говорится в указе президента.

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Младший лейтенант Александр Алмазов получил медаль "За воинскую службу Украине".

Посмертно орден "За мужество" III степени получил старший солдат Олег Андриенко, доброволец Сергей Дятлов, старший солдат Вячеслав Минкин и Давид Шартава.

Старший прапорщик Альберт Головин также получил ордер "За мужество".

Медаль "Защитнику Отечества" получили 14 человек: лейтенант Иван Зубенко, солдат Даниил Искендеров, майор Николай Кравец, младший сержант Игорь Мельничук, младший сержант Василиса Монич, старший лейтенант Сергей Плахотник, солдат Виталий Полиган, солдат Юрий Разинков, капитан Ростислав Регинский, посмертно старший солдат Дмитрий Товчигречко, младший сержант Евгений Федорченко, солдат Иван Худик, младший сержант Евгений Хуторный, солдат Артур Шапаренко.

Сергей Дятлов погиб 29 августа 2014 года во время обстрела бронированого грузовика КАМАЗ российским танком.

24 ноября 2020-го от пули вражеского снайпера вблизи Авдеевки погиб старший солдат Вячеслав Минкин.

18 апреля 2021-го погиб от вражеского обстрела в Донецкой области старший солдат Давид Шартава.

6 мая 2021-го погиб от вражеского обстрела у Новотроицкого в зоне ООС старший солдат Дмитрий Товчигречко.

11 января 2021-го погиб от пули снайпера в окрестностях поселка Пески под Донецком Олег Андриенко, старший солдат 56-й бригады Вооруженных сил Украины.

5 июля 2021 года погиб Юрий Письменный. Оккупанты начали огонь и обломки от враждебного снаряда ранили медика. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Богдан Бродовский погиб на Донбассе 6 июля 2021 года. Он был заместителем начальника тыла логистики 93-й бригады Холодный Яр.

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Дата
19
августа

Чеченцы сбили вертолет. Погибли 127 российских военных

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