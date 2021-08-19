Глава государства посмертно наградил семерых военных

22 военнослужащих Вооруженных сил президент Украины Владимир Зеленский наградил за личное мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга.

Посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого III степени майора Богдана Бродовского и капитана медслужбы Юрия Письменного, об этом говорится в указе президента.

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Младший лейтенант Александр Алмазов получил медаль "За воинскую службу Украине".

Посмертно орден "За мужество" III степени получил старший солдат Олег Андриенко, доброволец Сергей Дятлов, старший солдат Вячеслав Минкин и Давид Шартава.

Старший прапорщик Альберт Головин также получил ордер "За мужество".

Медаль "Защитнику Отечества" получили 14 человек: лейтенант Иван Зубенко, солдат Даниил Искендеров, майор Николай Кравец, младший сержант Игорь Мельничук, младший сержант Василиса Монич, старший лейтенант Сергей Плахотник, солдат Виталий Полиган, солдат Юрий Разинков, капитан Ростислав Регинский, посмертно старший солдат Дмитрий Товчигречко, младший сержант Евгений Федорченко, солдат Иван Худик, младший сержант Евгений Хуторный, солдат Артур Шапаренко.

Сергей Дятлов погиб 29 августа 2014 года во время обстрела бронированого грузовика КАМАЗ российским танком.

24 ноября 2020-го от пули вражеского снайпера вблизи Авдеевки погиб старший солдат Вячеслав Минкин.

18 апреля 2021-го погиб от вражеского обстрела в Донецкой области старший солдат Давид Шартава.

6 мая 2021-го погиб от вражеского обстрела у Новотроицкого в зоне ООС старший солдат Дмитрий Товчигречко.

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