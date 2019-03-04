Гиркин отреагировал на переход Светланы Дрюк на сторону Украины

Этот случай говорит о "разочарование общества и его героев в своих прежних идеалах". Фото: images.unian.net

Террорист Игорь Гиркин считает, что переход на украинскую сторону Светланы Дрюк - главной героини российского пропагандистского фильма "Ополченочка" - не является чем-то необычным.

Об этом он написал на странице в соцсети, - сообщает блогер Necro Mancer.

"Расстраиваться особо не стоит - ничего страшного в одиночной измене нет. Но повесить это существо за измену - попутно будет совершенно необходимо. Не со мести, а чтобы другим неповадно было и военный закон (на котором держится любая армия) соблюсти", - считает Гиркин.

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При этом он убежден, что этот случай говорит о "разочаровании общества и его героев в своих прежних идеалах".

Командир женского танкового экипажа "ДНР" Светлана Дрюк, которую на оккупированной территории называли народным героем, перешла на сторону Украины.