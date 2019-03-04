Гиркин отреагировал на переход Светланы Дрюк на сторону Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
Просмотров: 270
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Просмотров: 1854
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 1071
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 2016
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Просмотров: 1773
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
3 Просмотров: 3753
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2349
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 1161
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
4 Просмотров: 2853
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1908
Фото
Все фото
4
4
5
6
5
Бронеавтомобиль &quot;Барс-8&quot; прошел государственные испытания
Бронеавтомобиль "Барс-8" прошел государственные испытания
Секс-символы в форме - показали стильных и бородатых защитников Украины
Секс-символы в форме - показали стильных и бородатых защитников Украины
Соавтор гимна ДНР собирался выступить в Харькове
Соавтор гимна ДНР собирался выступить в Харькове
Боевики разгромили дом и имущество 5-ти жителей Донбасса за 1 обстрел
Боевики разгромили дом и имущество 5-ти жителей Донбасса за 1 обстрел
В автокатастрофе погиб волонтер
В автокатастрофе погиб волонтер
Видео
Все видео
Украинские военные разнесли новый российский танк
Украинские военные разнесли новый российский танк
На сторону Украины перешла "Народный герой ДНР"
На сторону Украины перешла "Народный герой ДНР"
Помним: имена украинских воинов, погибших в феврале на Донбассе
Помним: имена украинских воинов, погибших в феврале на Донбассе
"Плодородные шахты Донбасса": боевики щеголяют зенитно-ракетным комплексом
"Плодородные шахты Донбасса": боевики щеголяют зенитно-ракетным комплексом
Воины ООС всыпали перца боевикам
Воины ООС всыпали перца боевикам
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Просмотров: 1773
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2349
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1908
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1431
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4410
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 марта 2019
Просмотров: 1602
Знайшов вихід
– Працівники не затримуються надовго, – каже знайомий бізнесмен Степан. Має пекарню і кондитерську. – Скоро весна – всі ...
понедельник, 04 марта 2019 14:52

Гиркин отреагировал на переход Светланы Дрюк на сторону Украины

  Комментировать
Гиркин отреагировал на переход Светланы Дрюк на сторону Украины
Этот случай говорит о "разочарование общества и его героев в своих прежних идеалах". Фото: images.unian.net

Террорист Игорь Гиркин считает, что переход на украинскую сторону Светланы Дрюк - главной героини российского пропагандистского фильма "Ополченочка" - не является чем-то необычным.

Об этом он написал на странице в соцсети, - сообщает блогер Necro Mancer.

"Расстраиваться особо не стоит - ничего страшного в одиночной измене нет. Но повесить это существо за измену - попутно будет совершенно необходимо. Не со мести, а чтобы другим неповадно было и военный закон (на котором держится любая армия) соблюсти", - считает Гиркин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему усилились обстрелы на Донбассе

При этом он убежден, что этот случай говорит о "разочаровании общества и его героев в своих прежних идеалах".

Командир женского танкового экипажа "ДНР" Светлана Дрюк, которую на оккупированной территории называли народным героем, перешла на сторону Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гиркин отреагировал на переход Светланы Дрюк на сторону Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
марта

"Наши ребята являются военнопленными и РФ должна их освободить!" - исполняется 100 дней плена украинских моряков

"Это была психологическая атака" - как поступок военных пилотов в Крыму шокировал украинцев

Последний гетман закрывал казацкие винокурни

Самое читаемое
Что произошло со звездами сериала &quot;Беверли-Хиллз, 90210&quot;: фотоподборка
Что произошло со звездами сериала "Беверли-Хиллз, 90210": фотоподборка
13
 Просмотров: 35131
Какое пальто выбрать на весну 2019
Какое пальто выбрать на весну 2019
21
 Просмотров: 15129
На сторону Украины перешла &quot;Народный герой ДНР&quot;
На сторону Украины перешла "Народный герой ДНР"
 2 Просмотров: 14589
Подали 326 тысяч работ: Всемирная организация фотографов выбрала лучшие снимки
Подали 326 тысяч работ: Всемирная организация фотографов выбрала лучшие снимки
30
 Просмотров: 14294
Секс-символы в форме - показали стильных и бородатых защитников Украины
Секс-символы в форме - показали стильных и бородатых защитников Украины
4
 4 Просмотров: 10035
Донбасс
Почему усилились обстрелы на Донбассе
Почему усилились обстрелы на Донбассе Просмотров: 261
Гранатометчики 30-й бригады "удалили Прыщ": яркие фото
Гранатометчики 30-й бригады "удалили Прыщ": яркие фото Просмотров: 594
Украинские военные разнесли новый российский танк
Украинские военные разнесли новый российский танк
 Просмотров: 5382
Оккупанты убили 19-летнего бойца ВСУ
Оккупанты убили 19-летнего бойца ВСУ 1 Просмотров: 2430
Штепу снова госпитализировали
Штепу снова госпитализировали Просмотров: 666
Больше всего комментируют
8
Зеленский звучит голосом Коломойского, сам говорить не способен - эксперт
8
Майкл Щур поймал Зеленского на обмане
7
Россия готовит фейковые экзит-полы в Украине
4
Секс-символы в форме - показали стильных и бородатых защитников Украины
4
Порошенко уволил своего друга Гладковского
Голосов: 34222
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua