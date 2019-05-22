Германия поможет украинским переселенцам с жильем

На Луганщине разрушены дома ремонтировать за средства правительства Германии. Фото: Укринформ

Правительство Германии решило предоставить Украине 22 млн грн на строительство жилья для переселенцев из Луганской области.

Реализация проектов предполагается в Северодонецке, Кременском и Новоайдському районах, пишут в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации.

По этой программе Северодонецк получит около 12 млн гривен, а Новоайдар 8,3 млн грн, Кременная - более 2,2 млн грн.

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Деньги выделят в рамках проекта "Содействие развитию социальной инфраструктуры".

Донором выступит Правительство Федеративной Республики Германия через Федеральное Министерство экономического сотрудничества и развития (BMZ) Германии и Немецкий банк развития (KfW).

Эти деньги пойдут на восстановления поврежденных зданий.

На Донбассе боевики обстреляли жилые дома в Золотом-1 Луганской области. Обстрел вели из артиллерийских систем калибра 122 мм. Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК, которая 17 мая провела фотофиксацию по факту обстрела, передает пресс-служба ООС в Facebook.