Геращенко поставила Тимошенко на место

 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 6345
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
1 Просмотров: 882
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4177
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2880
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
4 Просмотров: 2556
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
6 Просмотров: 2376
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3330
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1440
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7470
Фото
Все фото
5
13
16
4
5
Украина тестирует новые американские катера
Украина тестирует новые американские катера
Камня на камне не оставили: артиллеристы показали, чем встретят врага
Камня на камне не оставили: артиллеристы показали, чем встретят врага
Показали захватывающие фото с тренировок спецназовцев
Показали захватывающие фото с тренировок спецназовцев
Показали место крушения геликоптера Ми-8
Показали место крушения геликоптера Ми-8
ВСУ - это модный бренд: фотографы изменили видение украинской армии
ВСУ - это модный бренд: фотографы изменили видение украинской армии
Видео
Все видео
Курорт строгого режима: в ДНР к морю ездят только с пропуском
Курорт строгого режима: в ДНР к морю ездят только с пропуском
Ветераны записали мотивирующий ролик
Ветераны записали мотивирующий ролик
Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в мае
Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в мае
"Не дай Бог попадет по кому-то" - военные рассказали об обстрелах
"Не дай Бог попадет по кому-то" - военные рассказали об обстрелах
"Азов" воюет: как прицельно уничтожают пехоту террористов
"Азов" воюет: как прицельно уничтожают пехоту террористов
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 306
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 747
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3321
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 30709
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2358
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 июня 2019
Просмотров: 1008
Новий правопис
– Не знаю, чи в нас із ним щось вийде. Він пише через дефіс "будь ласка", а "будь-який" – без, – каже подруга Світлана. Вона ...
понедельник, 03 июня 2019 14:12

Геращенко поставила Тимошенко на место

  Комментировать
Геращенко поставила Тимошенко на место
"Не надо унижать свое человеческое достоинство" - Геращенко жестко поставила на место Юлию Тимошенко

На заседании согласительного совета вице-спикер ВР Ирина Геращенко резко ответила лидеру партии "Бактькивщина" Юлии Тимошенко.

Геращенко возмутили слова депутата о переговорах с Россией, пишет Украинская правда.

"Я думаю, не только я с удивлением услышала только, что нас призывают к диалогу с чистого листа с человеком, который поставил 1 марта 2014 на голосование вопрос о введении войск в Украину и, по-моему, является военным преступником, причастным к тому, что у нас был оторваны Крым и часть Донбасса (речь о спикере Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко - Gazeta.ua) ", - сказала Геращенко.

Вице-спикер жестко напомнила Тимошенко о том, как в 2014 году спикерка совета России Валентина Матвиенко голосовала за войну с Украиной.

Геращенко обвинила Тимошенко в желании получить власть пренебрегая интересами Украины.

"Я бы просила меня не перебивать и не пробовать меня унижать. Понимаю, что начался кастинг на должность премьер-министра, но не надо унижать свое человеческое достоинство в этом кастинге, а меня вам унизить не удастся", сказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский вернул Кучму в Минский процесс

"Теперь в отношении Минска. Вы знаете, те люди, которые призывают с чистого листа с Россией начать переговоры, они меньше всего хотят, чтобы там были Минские соглашения. Потому минус Минские соглашения, то минус санкции", - добавила Геращенко.

Она добавила, что именно благодаря Минским соглашениям Украина удается освобождать заложников, забирать тела погибших.

"Даже если бы нам удалось освободить одного человека, это уже была бы большая радость. Это трудно понять людям, которые никоим образом никогда не были к этому причастны", - отрезала Геращенко.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Украина должна начать переговоры с Россией с чистого листа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Геращенко поставила Тимошенко на место». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

За ночь сгорел центр города

Самое читаемое
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
40
 Просмотров: 75999
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль &quot;Тарасова Гора&quot;
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
16
 Просмотров: 40033
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 18417
Какая обувь будет модным этим летом
Какая обувь будет модным этим летом Просмотров: 18171
Какими были украинки первой половины XX века
Какими были украинки первой половины XX века
7
 Просмотров: 15138
Донбасс
Курорт строгого режима: в ДНР к морю ездят только с пропуском
Курорт строгого режима: в ДНР к морю ездят только с пропуском
 Просмотров: 243
Зеленский вернул Кучму в Минский процесс
Зеленский вернул Кучму в Минский процесс Просмотров: 441
Десантник Вадим Забава трагически погиб на Донбассе
Десантник Вадим Забава трагически погиб на Донбассе Просмотров: 351
Аудит Укроборонпрома обнаружил халатность военных
Аудит Укроборонпрома обнаружил халатность военных Просмотров: 792
Боевики ДНР не будут выпускать детей с украинскими документами
Боевики ДНР не будут выпускать детей с украинскими документами Просмотров: 369
Больше всего комментируют
14
Партия "Основа" объединяет усилия с "Батькивщиной" на досрочных выборах в Раду - Николаенко
11
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
10
Луценко: Россия готовится к блокаде украинской ГТС
4
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
3
Садовой планирует объединиться с Вакарчуком на выборы в парламент
Голосов: 35734
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua