Геращенко поставила Тимошенко на место

"Не надо унижать свое человеческое достоинство" - Геращенко жестко поставила на место Юлию Тимошенко

На заседании согласительного совета вице-спикер ВР Ирина Геращенко резко ответила лидеру партии "Бактькивщина" Юлии Тимошенко.

Геращенко возмутили слова депутата о переговорах с Россией, пишет Украинская правда.

"Я думаю, не только я с удивлением услышала только, что нас призывают к диалогу с чистого листа с человеком, который поставил 1 марта 2014 на голосование вопрос о введении войск в Украину и, по-моему, является военным преступником, причастным к тому, что у нас был оторваны Крым и часть Донбасса (речь о спикере Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко - Gazeta.ua) ", - сказала Геращенко.

Вице-спикер жестко напомнила Тимошенко о том, как в 2014 году спикерка совета России Валентина Матвиенко голосовала за войну с Украиной.

Геращенко обвинила Тимошенко в желании получить власть пренебрегая интересами Украины.

"Я бы просила меня не перебивать и не пробовать меня унижать. Понимаю, что начался кастинг на должность премьер-министра, но не надо унижать свое человеческое достоинство в этом кастинге, а меня вам унизить не удастся", сказала она.

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"Теперь в отношении Минска. Вы знаете, те люди, которые призывают с чистого листа с Россией начать переговоры, они меньше всего хотят, чтобы там были Минские соглашения. Потому минус Минские соглашения, то минус санкции", - добавила Геращенко.

Она добавила, что именно благодаря Минским соглашениям Украина удается освобождать заложников, забирать тела погибших.

"Даже если бы нам удалось освободить одного человека, это уже была бы большая радость. Это трудно понять людям, которые никоим образом никогда не были к этому причастны", - отрезала Геращенко.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Украина должна начать переговоры с Россией с чистого листа.