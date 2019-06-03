Переговоры с Россией надо "начинать с чистого листа" - Тимошенко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Украина должна начать переговоры с Россией с чистого листа Фото: Фокус.ua

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Украина должна начать переговоры с Россией с чистого листа.

Это произошло в ходе согласительного совета парламента сегодня, пишут Новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Зеленский - мечтатель. С Россией нужно обращаться, как с животным" - военный

"Спикер думы страны, которая ведет против нас войну, сказала о том, что надо начинать переговоры с чистого листа, в том числе в связи с избранием нового президента. Надо немедленно начать переговоры с чистого листа. Минские договоренности зашли в тупик, никакого обмена пленными не существовало. Сейчас надо начинать все сначала и начинать немедленно", - сказала она.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Москва готова работать над восстановлением добрососедских отношений с Киевом и ждет ответных шагов от президента Владимира Зеленского и Верховной Рады.