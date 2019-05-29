Россия заинтересована в налаживании отношений с Украиной

Автор: interfax.ru Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Москва готова работать над восстановлением добрососедских отношений с Киевом и ждет ответных шагов от президента Владимира Зеленского и Верховной Рады

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Москва готова работать над восстановлением добрососедских отношений с Киевом и ждет ответных шагов от президента Владимира Зеленского и Верховной Рады.

"Россия заинтересована в налаживании нормальных добрососедских отношений с Украиной", - сообщила она в интервью ТАСС.

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"И мы бы очень хотели, чтобы такие же сигналы сегодня поступили и со стороны нового президента, который получил, кстати, мощную поддержку населения", - сказала Матвиенко.

"Если Рада проявит интерес к возобновлению диалога с Россией, этот шаг мы будем только приветствовать", - добавила спикер Совета Федерации.

Российская оккупантка, спикер Совета РФ Валентина Матвиенко строит собственную дачу в заповеднике "Мыс Айя".