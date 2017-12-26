Генштаб обнародовал безвозвратные потери за год

 
Ексклюзивы
1/5
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Просмотров: 1242
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Просмотров: 2187
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
1 Просмотров: 4869
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
Просмотров: 315
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Просмотров: 558
В БПП начинается шторм
В БПП начинается шторм
1 Просмотров: 4519
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Просмотров: 891
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1836
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
29 Просмотров: 6786
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Просмотров: 2511
Фото
Все фото
6
4
8
3
5
Над Донбассом наблюдали странное атмосферное явление
Над Донбассом наблюдали странное атмосферное явление
Военные показали фото уничтоженного войной поселка Пески
Военные показали фото уничтоженного войной поселка Пески
В сеть выложили фото открытия новогодней елки в ЛДНР
В сеть выложили фото открытия новогодней елки в ЛДНР
Показали, во что превратилась Ясиноватая после ночных обстрелов
Показали, во что превратилась Ясиноватая после ночных обстрелов
Палачи чтят палачей - в Донецке открыли памятник чекистам
Палачи чтят палачей - в Донецке открыли памятник чекистам
Видео
Все видео
Поют на украинском: показали подпольную жизнь Донецка
Поют на украинском: показали подпольную жизнь Донецка
Директор колледжа в ДНР назвал боевиков оккупантами
Директор колледжа в ДНР назвал боевиков оккупантами
На Львовщине простились с погибшим 44-летним воином Петром Михайлюком
На Львовщине простились с погибшим 44-летним воином Петром Михайлюком
Показали, как восстанавливают Новолуганское после обстрела
Показали, как восстанавливают Новолуганское после обстрела
Волонтеры создали сюрреалистический календарь для помощи ВСУ
Волонтеры создали сюрреалистический календарь для помощи ВСУ
Интервью
1/5
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
Просмотров: 315
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1836
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
29 Просмотров: 6786
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Просмотров: 225
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Просмотров: 396
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
26 декабря 2017
Просмотров: 513
Я — з агро
Після робочого дня забігаю в наш невеликий супермаркет. Яблука, огірки, хурма — все у великих ящиках. Із цінниками тут вічні нерозуміння. ...
вторник, 26 декабря 2017 20:36

Генштаб обнародовал безвозвратные потери за год

  Комментировать
Генштаб обнародовал безвозвратные потери за год
Украина потеряла в Донбассе 191 человека. Фото: "Голос Правды"

По состоянию на 18 декабря 2017 безвозвратные потери Вооруженных сил Украины составили 191 человек.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил на запрос ВВС.

Безвозвратные потери включают в себя погибших в боях, пропавших без вести и пленных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Джавелины" сдержат наступление России на Донбассе

Еще 174 бойца получили ранения.

Санитарные потери украинской армии в 2017 году (ранены, травмированы и нездоровые) составляют 1265 военнослужащих.

В течение 2017 года на контрактную службу в ВСУ вступило 35 тыс. 220 человек.

В течение 2017 во время проведения специальных операций в Украине были убиты 6 полицейских. Об этом на брифинге по итогам прошлого года рассказал председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Рассказали, сколько за год погибло полицейских
Рассказали, сколько за год погибло полицейских Просмотров: 180
"Джавелины" сдержат наступление России на Донбассе
"Джавелины" сдержат наступление России на Донбассе Просмотров: 684
Сейчас вы читаете новость «Генштаб обнародовал безвозвратные потери за год». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
декабря

На строительство храма святой Софии потратили три годовых бюджета Византии

Самое читаемое
&quot;Женщину определяет не одежда, а энергия&quot;: Кароль снялась в откровенной фотосессии
"Женщину определяет не одежда, а энергия": Кароль снялась в откровенной фотосессии
9
 Просмотров: 39059
Над Донбассом наблюдали странное атмосферное явление
Над Донбассом наблюдали странное атмосферное явление
6
 2 Просмотров: 38922
Египет и Доминикана: где нежатся под солнцем украинские футболисты
Египет и Доминикана: где нежатся под солнцем украинские футболисты
26
 Просмотров: 28804
Икона уличной моды: 57-летний продавец овощей поразил тонким чувством стиля
Икона уличной моды: 57-летний продавец овощей поразил тонким чувством стиля
6
 Просмотров: 12024
В Украине будет не по-зимнему тепло
В Украине будет не по-зимнему тепло Просмотров: 9958
Донбасс
На Донбасс выехала украинская делегация по освобождению заложников
На Донбасс выехала украинская делегация по освобождению заложников Просмотров: 234
Над Донбассом наблюдали странное атмосферное явление
Над Донбассом наблюдали странное атмосферное явление
6
 2 Просмотров: 38922
"Этот проклятый "обмен" для меня означает смерть" - показали, кого из боевиков отпустит Украину
"Этот проклятый "обмен" для меня означает смерть" - показали, кого из боевиков отпустит Украину
8
 Просмотров: 7794
Мать на коленях просила сына не уезжать: в зоне АТО погиб боец
Мать на коленях просила сына не уезжать: в зоне АТО погиб боец
 Просмотров: 4077
"Колбаска из Украины" и российские ёлки: как в ДНР и ЛНР готовятся к новогодним праздникам
"Колбаска из Украины" и российские ёлки: как в ДНР и ЛНР готовятся к новогодним праздникам Просмотров: 486
Больше всего комментируют
22
"Украина для украинцев": центр Одессы изрисовали антисемитскими надписями
4
Особый статус Донбасса и снятия блокады - озвучили позицию России по будущему Минских соглашений
4
"Ужас в Макеевке" - показали фото предновогоднего города
3
На "выборах" в Госдуму в Крыму не будет спосетригачив ЕС и ОБСЕ
3
"У нас нет закона о запрете выступлений" - Олег Винник рассказал о гастролях в России
Голосов: 16938
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть