Генштаб обнародовал безвозвратные потери за год

Украина потеряла в Донбассе 191 человека. Фото: "Голос Правды"

По состоянию на 18 декабря 2017 безвозвратные потери Вооруженных сил Украины составили 191 человек.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил на запрос ВВС.

Безвозвратные потери включают в себя погибших в боях, пропавших без вести и пленных.

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Еще 174 бойца получили ранения.

Санитарные потери украинской армии в 2017 году (ранены, травмированы и нездоровые) составляют 1265 военнослужащих.

В течение 2017 года на контрактную службу в ВСУ вступило 35 тыс. 220 человек.

В течение 2017 во время проведения специальных операций в Украине были убиты 6 полицейских. Об этом на брифинге по итогам прошлого года рассказал председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.