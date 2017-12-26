Рассказали, сколько за год погибло полицейских

 
Ексклюзивы
1/5
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Просмотров: 1125
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Просмотров: 2079
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
1 Просмотров: 4860
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
Просмотров: 306
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Просмотров: 549
В БПП начинается шторм
В БПП начинается шторм
1 Просмотров: 4474
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Просмотров: 882
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1791
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
29 Просмотров: 6732
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Просмотров: 2484
Фото
Все фото
10
4
7
15
4
Рождество во Львове похоже на Пасху
Рождество во Львове похоже на Пасху
&quot;Выметайтесь&quot; - побили окна в еще одном российском банке
"Выметайтесь" - побили окна в еще одном российском банке
&quot;Табачника на нары&quot; - украинские студенты на улицах требовали отставки министра
"Табачника на нары" - украинские студенты на улицах требовали отставки министра
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
Во Франции провели украинский рождественский фестиваль
Во Франции провели украинский рождественский фестиваль
Видео
Все видео
Нам не хватает людей, которые верят в себя - капеллан Андрей Зелинский
Нам не хватает людей, которые верят в себя - капеллан Андрей Зелинский
Почти половина киевлян платят за тепло и горячую воду через интернет
Почти половина киевлян платят за тепло и горячую воду через интернет
В Ватикане задержали украинскую журналистку
В Ватикане задержали украинскую журналистку
На Майдане требуют отправить Крысина за решетку. Боец АТО оплевал главреда "Вестей"
На Майдане требуют отправить Крысина за решетку. Боец АТО оплевал главреда "Вестей"
Российский вице-премьер опубликовал странное рождественское видео
Российский вице-премьер опубликовал странное рождественское видео
Интервью
1/5
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
Просмотров: 306
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1791
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
29 Просмотров: 6732
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Просмотров: 216
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Просмотров: 396
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
26 декабря 2017
Просмотров: 108
Я — з агро
Після робочого дня забігаю в наш невеликий супермаркет. Яблука, огірки, хурма — все у великих ящиках. Із цінниками тут вічні нерозуміння. ...
вторник, 26 декабря 2017 15:41

Рассказали, сколько за год погибло полицейских

  Комментировать
Рассказали, сколько за год погибло полицейских
22-летний лейтенант Андрей Яцура летом закончил Киевскую академию МВД. В его коллеги Михаила Корниенко, 24 года, остались жена и четырехлетняя дочь. Фото ТСН

В течение 2017 во время проведения специальных операций в Украине были убиты 6 полицейских.

Об этом на брифинге по итогам прошлого года рассказал председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает "112 Украина".

По его словам, несмотря на это, за прошедшие два года правоохранители стали реже гибнуть в ходе спецопераций.

"Мы подсчитали свои ошибки, разобрали их в своей деятельности в течение 2016 и в 2017 минимизировали количество физических потерь работников полиции во время проведения специальных операций. К сожалению, мы все же имеем шесть убитых полицейских с начала года", - заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция ликвидировала "группы смерти" в Украине

Кроме того, в течение года были осуждены 53 правоохранителя.

"В комплексной работе вместе с СБУ, прокуратурой, поскольку большинство этих преступлений расследовались следователями прокуратуры, могу констатировать, что 337 полицейским сообщено о подозрении в текущем году, из которых 53 осуждены, 20% из которых это руководители", - добавил Князев.

Полиция перестает быть карательным органом, это является одной из главных побед ведомства за год, считает генерал Сергей Князев.

"Мы меняемся в превенции - перестаем быть карательным органом. Или органом, который разгоняет - "всем сидеть тихо". Нет. Мы обеспечиваем публичную безопасность во время массовых мероприятий. Которых тысячи провели в этом году ", - заявил чиновник.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Ворам в законе в следующем году мало не покажется
Ворам в законе в следующем году мало не покажется 2 Просмотров: 882
Полиция: В 2017 году стало меньше преступлений
Полиция: В 2017 году стало меньше преступлений Просмотров: 72
Сейчас вы читаете новость «Рассказали, сколько за год погибло полицейских». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
декабря

192 года назад в России предприняли попытку государственного переворота

Лев Голицын построил самые большие в мире винные подвалы

Украинский хор побил мировой рекорд

Дочь изобретателей радию продолжила их дело

Нашли тело одного из лучших советских футболистов

Самое читаемое
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
19
 Просмотров: 32735
&quot;Женщину определяет не одежда, а энергия&quot;: Кароль снялась в откровенной фотосессии
"Женщину определяет не одежда, а энергия": Кароль снялась в откровенной фотосессии
9
 Просмотров: 29465
Египет и Доминикана: где нежатся под солнцем украинские футболисты
Египет и Доминикана: где нежатся под солнцем украинские футболисты
26
 Просмотров: 26014
В Украине будет не по-зимнему тепло
В Украине будет не по-зимнему тепло Просмотров: 9517
Россия потеряла паромную переправу с Крымом
Россия потеряла паромную переправу с Крымом 6 Просмотров: 8694
Больше всего комментируют
20
"Украина для украинцев": центр Одессы изрисовали антисемитскими надписями
7
Патриарх УГКЦ: Верю в то, что христиане Рождество и Пасху будут праздновать вместе
6
Россия потеряла паромную переправу с Крымом
3
"У нас нет закона о запрете выступлений" - Олег Винник рассказал о гастролях в России
3
Особый статус Донбасса и снятия блокады - озвучили позицию России по будущему Минских соглашений
Голосов: 27729
Голосование Как наказывать копателей янтаря?
  • Штрафовать на большие деньги
  • Садить в тюрьму
  • Легализировать
  • Силой заставлять восстанавливать природу
  • Оставить как есть
  • Свой вариант (у комментариях)
Просмотреть