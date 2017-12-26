Рассказали, сколько за год погибло полицейских

22-летний лейтенант Андрей Яцура летом закончил Киевскую академию МВД. В его коллеги Михаила Корниенко, 24 года, остались жена и четырехлетняя дочь. Фото ТСН

В течение 2017 во время проведения специальных операций в Украине были убиты 6 полицейских.

Об этом на брифинге по итогам прошлого года рассказал председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает "112 Украина".

По его словам, несмотря на это, за прошедшие два года правоохранители стали реже гибнуть в ходе спецопераций.

"Мы подсчитали свои ошибки, разобрали их в своей деятельности в течение 2016 и в 2017 минимизировали количество физических потерь работников полиции во время проведения специальных операций. К сожалению, мы все же имеем шесть убитых полицейских с начала года", - заявил он.

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Кроме того, в течение года были осуждены 53 правоохранителя.

"В комплексной работе вместе с СБУ, прокуратурой, поскольку большинство этих преступлений расследовались следователями прокуратуры, могу констатировать, что 337 полицейским сообщено о подозрении в текущем году, из которых 53 осуждены, 20% из которых это руководители", - добавил Князев.

Полиция перестает быть карательным органом, это является одной из главных побед ведомства за год, считает генерал Сергей Князев. "Мы меняемся в превенции - перестаем быть карательным органом. Или органом, который разгоняет - "всем сидеть тихо". Нет. Мы обеспечиваем публичную безопасность во время массовых мероприятий. Которых тысячи провели в этом году ", - заявил чиновник.