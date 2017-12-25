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понедельник, 25 декабря 2017 16:42

"Джавелины" сдержат наступление России на Донбассе

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  Решение Президента США Дональда Трампа о предоставлении Украине противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" не изменит расклад сил на Донбассе
Решение Президента США Дональда Трампа о предоставлении Украине противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" не изменит расклад сил на Донбассе

Решение Президента США Дональда Трампа о предоставлении Украине противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" не изменит расклад сил на Донбассе.

Однако именно это решение не позволит президенту России Владимиру Путину прибегнуть к внезапному наступлению на востоке Украины, передает The Wall Street Journal.

"Предоставление оружия Украина даст США еще один важный рычаг на переговорах с Россией. Ведь подобное вооружение значительно повышает цену агрессии на Донбассе для России, чего стремится избежать Путин перед президентскими выборами." Джавелин "сдерживают их, потому что составляют больший риск жертв и потери танков , если они используют их для наступления, а Путин уязвим к жертвам", - отметил заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу.

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Генерал Бридлав, бывший командующий объединенными силами НАТО в Европе, поддержал предоставление Украине "Джавелин", отметив, что такое предоставление было бы более эффективным, если бы было сделано раньше.

При этом американские военные убеждены, что "Джавелин" решающим образом не изменят баланс сил в конфликте. Однако на некоторое время сдержат Россию от желания осуществить наступление.

22 декабря Государственный департамент подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности" для борьбы украинской стороны с поддерживаемыми Россией боевиками.

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