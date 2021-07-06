Генерал-лейтенанта в отставке будут судить за хищение 2,8 млн грн

Генерал-лейтенанта в отставке будут судить за некачественные блиндажи в зоне ООС. Фото: НАБУ

НАБУ и САП направили в суд обвинительные акты в отношении генерал-лейтенанта в отставке и чиновника Донецкой ОГА.

Их подозревают в хищении 2,87 млн грн при построении блиндажей в зоне ООС. Об этом сообщает пресс служба НАБУ.

Дело расследовали с 2015 года, подозрения объявили в 2018 году. Материалы для ознакомления открыли в мае 2021 года.

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Так, в 2015 году генерал-майор ВСУ (в отставке с конца 2020 года) и чиновник Донецкой облгосадминистрации, действуя в интересах подрядной организации - коммерческого предприятия, обеспечили перечисления ему средств за работы по строительству фортификационных сооружений, которые предприятие самостоятельно выполнило как экспериментальные. Это привело к невозможности использования сооружений для обеспечения защиты военнослужащих.

В результате действий этих лиц государство потеряло 2,87 млн грн, а военные в зоне ООС не получили надлежащих фортификационных сооружений, способных их защитить. Действия обвиняемых квалифицировали по ч.2 ст.364 УК Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением").

Сейчас прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры по материалам досудебного расследования НАБУ в Высший антикоррупционный суд направили обвинительный акт по этому делу.

СБУ заблокировала схему хищения бюджетных денег в семи структурных подразделениях АО "Укрзализныця", расположенных в Харьковской области. Преступники присваивали средства госпредприятия из-за безосновательного начисления заработных плат и других соцвыплат.