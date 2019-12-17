Генерал сказал, как будут действовать после разведения сил на Донбассе

dt Разведение сил надо продлить на других участках

Процесс разведения сил вдоль линии разграничения в Донбассе следует продолжить. Для этого необходимо выбрать еще несколько "наиболее простых участков".

"Опыт предыдущих трех точек разведения в Станице Луганской, Золотом и Петровском показывает, что это целесообразно, поскольку в этих районах не ведутся боевые действия, не погибают наши военнослужащие. Огонь становится малоэффективным", - сказал "Обозревателю" экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

По мнению Романенко, до тех пор, пока стороны не договорятся о полном отводе незаконных вооруженных формирований с оккупированной территории Донбасса "за пределы границы" Украины и России, пока не будет решен вопрос с местными выборами, следует разводить силы на тех участках, где это возможно .

"Это надо делать последовательно", - убежден он.

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Романенко добавил, что подобные шаги украинская сторона должна делать не потому, что о новом разведении сил заявили в террористической "ДНР", а потому что именно такая договоренность была достигнута между президентами Украины и России во время "нормандского саммита".

С начала этого дня российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции. Потерь с нашей стороны нет. И вчера, 16 декабря, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.