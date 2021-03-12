Гатили из гранатометов: российские наемники ранили украинского воина

 
Ексклюзивы
1/5
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Просмотров: 3879
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 171
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 1647
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 936
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1566
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 1548
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 711
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 2574
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
Просмотров: 2034
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 315
Фото
Все фото
4
12
4
22
7
На Донбассе нашли вражеский беспилотник
На Донбассе нашли вражеский беспилотник
Жутко і неуверенно: как живет прифронтовой Донбасс
Жутко і неуверенно: как живет прифронтовой Донбасс
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
&quot;Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему&quot; - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
Пес помог СБУ обнаружили склад оружия
Пес помог СБУ обнаружили склад оружия
Видео
Все видео
11 бойцов, погибших в феврале на фронте - истории и фото
11 бойцов, погибших в феврале на фронте - истории и фото
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Российский оккупант на Донбассе не прекращает стрелять. Ранены и травмированы 11 украинских воинов
Российский оккупант на Донбассе не прекращает стрелять. Ранены и травмированы 11 украинских воинов
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Российские военные убили украинского воина. Еще один ранен
Российские военные убили украинского воина. Еще один ранен
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 360
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 1647
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 153
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 315
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 360
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 марта 2021
1 Просмотров: 396
Остання мить
У середині 1990-х із товаришем Михайлом їдемо в Росію. Він бізнесмен, має новий вантажний ГАЗ. У ньому зламався колінвал. Купити в Україні неможливо. ...
пятница, 12 марта 2021 08:24

Гатили из гранатометов: российские наемники ранили украинского воина

  Комментировать
Гатили из гранатометов: российские наемники ранили украинского воина
С начала текущих суток, 12 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня Фото: 24tv.ua

За прошедшие сутки, 11 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Пищевик, противник открывал огонь в сторону наших позиций с автоматических станковых гранатометов, а вблизи Талаковки- из стрелкового оружия. Росийско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников неподалеку Новозвановки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Оккупанты использовали по нашим воинам гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Состояние его здоровья - удовлетворительное. Бойца доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. На действия противника нашими воинами предоставлено адекватный ответ. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще один украинский воин погиб на Донбассе

Целью действий оккупантов, как и в предыдущие дни, было провоцирование Вооруженных Сил Украины на открытие ответного огня и дальнейшего обвинения в обстрелах населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры временно оккупированных территорий.

"Русские наемники совершили ряд провокаций в районе населенных пунктов Золотое 4 и Новозвановка Луганской области, которые были направлены на реализацию очередного информационного кейса антиукраинской направленности. В итоге, создано искусственную напряженность вокруг участка разведения Золотое, в рамках которой российско-оккупационные войска уже второй месяц подряд проводят работы неопределенного характера, о чем систематически сообщается в отчетах СММ ОБСЕ ", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 12 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В частности, вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации открывали провокационный огонь из стрелкового оружия.

В случае нарушения режима прекращения огня на Донбассе со стороны боевиков в Украине не останется вариантов, кроме как открывать огонь. Глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук возложил всю ответственность за нарушение мирных договоренностей на незаконные вооруженные группировки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гатили из гранатометов: российские наемники ранили украинского воина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
марта

Землетрясение разрушило столицу

Папа извинился за грехи Католической церкви

Польша, Венгрия и Чехия стали членами НАТО

Самое читаемое
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
23
 1 Просмотров: 153888
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
5
 Просмотров: 54345
Полуобнаженная участница &quot;ВИА Гры&quot; показала интимные постельные фото
Полуобнаженная участница "ВИА Гры" показала интимные постельные фото
8
 Просмотров: 15489
Челка-&quot;занавеска&quot; и классический боб: назвали 7 модных стрижек 2021 года
Челка-"занавеска" и классический боб: назвали 7 модных стрижек 2021 года
7
 Просмотров: 12681
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
5
 Просмотров: 12213
Донбасс
Оккупанты ранили украинского защитника
Оккупанты ранили украинского защитника Просмотров: 72
На Донбассе нашли вражеский беспилотник
На Донбассе нашли вражеский беспилотник
4
 Просмотров: 630
Боевики обстреляли украинские позиции из гранатометов
Боевики обстреляли украинские позиции из гранатометов Просмотров: 90
Жутко і неуверенно: как живет прифронтовой Донбасс
Жутко і неуверенно: как живет прифронтовой Донбасс
12
 Просмотров: 1494
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
 Просмотров: 1647
Больше всего комментируют
7
Россия отреагировала на анонсированный Ермаком план по Донбассу
4
Ткаченко говорит менять закон о языке
2
"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал письмо из СИЗО
2
Мужчина угрожал Зеленскому в соцсетях. Суд вынес приговор
2
СБУ проверит всех причастных к Харьковским соглашениям. Среди них - Ахметов
Голосов: 10599
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть