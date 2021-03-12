Гатили из гранатометов: российские наемники ранили украинского воина

С начала текущих суток, 12 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня Фото: 24tv.ua

За прошедшие сутки, 11 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Пищевик, противник открывал огонь в сторону наших позиций с автоматических станковых гранатометов, а вблизи Талаковки- из стрелкового оружия. Росийско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников неподалеку Новозвановки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Оккупанты использовали по нашим воинам гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Состояние его здоровья - удовлетворительное. Бойца доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. На действия противника нашими воинами предоставлено адекватный ответ. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

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Целью действий оккупантов, как и в предыдущие дни, было провоцирование Вооруженных Сил Украины на открытие ответного огня и дальнейшего обвинения в обстрелах населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры временно оккупированных территорий.

"Русские наемники совершили ряд провокаций в районе населенных пунктов Золотое 4 и Новозвановка Луганской области, которые были направлены на реализацию очередного информационного кейса антиукраинской направленности. В итоге, создано искусственную напряженность вокруг участка разведения Золотое, в рамках которой российско-оккупационные войска уже второй месяц подряд проводят работы неопределенного характера, о чем систематически сообщается в отчетах СММ ОБСЕ ", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 12 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В частности, вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации открывали провокационный огонь из стрелкового оружия.

В случае нарушения режима прекращения огня на Донбассе со стороны боевиков в Украине не останется вариантов, кроме как открывать огонь. Глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук возложил всю ответственность за нарушение мирных договоренностей на незаконные вооруженные группировки.