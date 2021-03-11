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четверг, 11 марта 2021 02:33

Еще один украинский воин погиб на Донбассе

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Еще один украинский воин погиб на Донбассе
Погиб украинский военный. Фото: Вчасно

Вооруженные формирования РФ обстреляли украинские позиции недалеко от населенного пункта Старогнатовка.

Был тяжело ранен военнослужащий из состава Объединенных сил. Ему оперативно оказали медицинскую помощь, но спасти жизнь не удалось, сообщил Оперативно-тактические группировки "Восток".

"Командование и личный состав оперативно-тактической группировки" Восток "выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.

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О действиях вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

11 февраля наемники убили 36-летнего Александра Глушко и 24-летнего Владислава Лященко. Через три дня погибли 47-летний Александр Войтенко, 34-летний Вячеслав Олексеенко и 27-летний Дмитрий Мироненко.

С начала года Украина потеряла 11 защитников. Большинство погибли от пуль российских снайперов или российских мин.

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