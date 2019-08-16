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пятница, 16 августа 2019 08:02

Фото военного, погибшего от вражеского огня под хутором Вольный

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В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный Константин Гаврик.

Служил в 72-й ОМБр. Был родом из Токмака Запорожской области, сообщил в Twitter пользователь под ником Конопляный Джмелик.

Автор: twitter.com/dmitrosel007
  Военный с 72-й ОМБр Константин Гаврик погиб во время вражеского обстрела вблизи хутора Вольный
Военный с 72-й ОМБр Константин Гаврик погиб во время вражеского обстрела вблизи хутора Вольный

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  Константин Гаврик был родом из Токмака Запорожской области
Константин Гаврик был родом из Токмака Запорожской области

Военный погиб в результате вражеского обстрела неподалеку от хутора Вольный. Там оккупанты обстреляли опорный пункт ВСУ, сообщили в пресс-центре ООС.

Военный погиб в ночь на 15 августа. Тогда за сутки 14 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Под Новолуганском и в районе Зайцевой враг применил запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм.

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Дата
16
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