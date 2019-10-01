"Формула Штайнмайера": Макрон стал на сторону России

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал реализацию "формулы Штайнмайера".
Об этом он заявил во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы во вторник в Страсбурге, пишет "Европейская правда".
"Летом мы договорились об обмене пленными. Далее мы должны двигаться на базе" формулы Штайнмайера ". Речь идет о выполнении Минских договоренностей, о линии разграничения, о Крыме, о Донбассе", - сказал президент Франции.
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"Формула Штанмайера" -это план действий для внедрения Минских соглашений на оккупированной части Донбасса.
Мероприятия разработал в 2015-м Франк-Вальтер Штайнмайер - министр иностранных дел Германии в 2013-2017-х. Он был членом 4-сторонней контактной группы "нормандского формата" при участии Германии, Франции, Украины и государства-оккупанта России.
Одним из пунктов Минских соглашений были выборы на оккупированных территориях и признание за Донбассом особого статуса.
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