Евросоюз призывает Россию обратно в СЦКК

Боевики носят нарукавные повязки СЦКК. Фото: ТСН

Европейский Союз обеспокоен тем, что члены российских вооруженных формирований носят нарукавные повязки с надписью ОЦКК на участках разведения сил на Донбассе.

Он призвал Россию вернуться в состав Общего центра контроля и координации, говорится в заявлении ЕС по агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма. Ее обнародовали на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Укринформ.

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"Мы повторяем наш призыв к России вернуться в ОЦКК. Мы обеспокоены присутствием членов вооруженных формирований, которые носят повязки с надписью ОЦКК, на участках разведения. Мы также призываем Россию использовать своё большое влияние, которое она имеет на поддерживаемые ею вооруженные формирования для полного выполнения обязательств, согласованных на "нормандском" саммите", - отмечается в заявлении.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали, как на оккупированную территорию Донбасса через российские пункты пропуска "Гуково" и "Донецк" прошел 341 человек в военной форме.