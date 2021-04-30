Европейские лидеры будут вынуждены изолировать Россию - делегат ТКГ

Резолюцию Европарламента об изоляции России выполнят - Гармаш. Фото: Тарас Подолян

Резолюция Европарламента об изоляции России в случае вторжения в Украину свидетельствует о том, что в Европе начали всерьез понимать, что это представляет угрозу не только для Украины, но и для них, сказал представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в комментарии Gazeta.ua

"Это произошло после взыскания войск к нашим границам, блокирование Россией Азовского и части Черного морей. Украина становится форпостом борьбы Россия с Западом. Приятно удивляет такое решение Европарламента после событий в Парламентской ассамблее Совета Европы (украинского делегата Алексея Гончаренко на 3 месяца лишили слова после жалобы России - ГПУ). Не верю, что будет российская агрессия в ближайшее время, но сам факт такого предупреждения является сигналом для России и предохранителем от ее намерений напасть. Кремль может иметь такие планы, не сегодня, то на следующий год. Даже с психологической стороны сигнал для Украины является положительным ".

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Считает, что перспективы выполнения европейскими лидерами положений этого документа.

"Если будет реальная агрессия со привлечением регулярной армии, то независимо от мнения европейских лидеров, им придется выполнять устав ООН. Среди прочего документ предусматривает международную изоляцию агрессора. Но это если Украина заявит об агрессии, а не как в 2014 году", - пояснил Гармаш .

В случае прямого вторжения России в Украину, документ предусматривает приостановление импорта российских нефти и газа в ЕС и введение санкций против приближенных к российской власти олигархов. При вторжения евродепутаты настаивают также на исключении РФ из платежной системы SWIFT.