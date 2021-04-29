Европарламент предлагает наказания для России

Европейский парламент принял жесткую антироссийскую резолюцию.
В случае прямого вторжения России в Украину, документ предусматривает приостановление импорта российских нефти и газа в ЕС и введение санкций против приближенных к российской власти олигархов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МИД отреагировало на запрет выступлений Гончаренко в ПАСЕ
При условии вторжения евродепутаты настаивают также на исключении РФ из платежной системы SWIFT.
Европарламент также подтвердил свою прежнюю позицию о необходимости остановить строительство газопровода "Северный поток-2".
Кроме того, депутаты выступают за остановку строительства спорных атомных электростанций "Росатомом".
"На фоне наращивания военного присутствия России дружественные страны должны усилить свою военную поддержку Украине и предоставить ей оборонительное оружие", - отметили евродепутаты.
Европарламент также призывает Россию вывести свои войска из временно оккупированных территорий Донбасса и вернуть Украине контроль над Крымом и Севастополем.
Европарламентарии заявили, что незаконная блокада РФ в Черном и Азовском морях должна быть завершена, и предложили разработать постоянный мониторинг прохода судов в Керченском проливе.
Трехсторонняя контактная группа не смогла договориться о возвращении перемирия на Донбассе. Украина и Россия смогли прийти к компромиссу, но принять решение помешали "российские марионетки".
Комментарии