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пятница, 26 ноября 2021 10:21

Европарламент осудил "ужасные преступления" ЧВК "Вагнера"

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Европарламент осудил &quot;ужасные преступления&quot; ЧВК &quot;Вагнера&quot;
Европарламент осудил "чудовищные преступления" ЧВК "Вагнера"

Европарламент осудил "чудовищные преступления" российской частной военной компании "Вагнера".

Об этом говорится в резолюции, принятой в четверг, 25 ноября, в Страсбурге. За документ проголосовали 585 евродепутатов, 40 - высказались против, еще 43 – воздержались. Об этом пишет Deutsche Welle.

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Основное внимание в документе уделяется "ЧВК Вагнера и связанным с ней частным военным организациям". В нем говорится о свидетельствах пыток, внесудебных казней, сексуальном насилии, мародерстве и захвате полезных ископаемых в развивающихся странах.

В резолюции говорится, что впервые о ЧВК "Вагнера" стало известно в 2014 году в связи с ее участием в аннексии Крыма и боях на Донбассе. В этой связи Европарламент высказался в поддержку "усилиям властей Украины привлечь к ответственности членов группы "Вагнера", действовавших в Крыму и на Донбассе". Также наемники действовали в Сирии, Судане, Мозамбике, Ливии, Центральноафриканской Республике, Венесуэле, говорится в резолюции.

"Европарламент указывает на весомые свидетельства, что Россия ответственна за финансирование, обучение, руководство и оперативное командование этими военизированными группами. Выражаем твердое убеждение, что ЧВК следует рассматривать как агента российского государства", - отмечается в резолюции.

Европарламент обратился к властям России, призвав позаботиться о выполнении статьи 359 российского Уголовного кодекса, запрещающего вербовку, обучение, финансирование или обеспечение наемников, а также использование их в вооруженных конфликтах. Российские власти отрицают причастность к деятельности ЧВК.

В Европарламенте приветствовали достижение договоренности в Совете ЕС по поводу введения санкций против "группы Вагнера". Резолюция также призвала страны Евросоюза ввести санкции против российских наемников.

Евродепутаты также попросили внешнеполитическую службу ЕС подготовить доклад о деятельности ЧВК "Вагнера", который должен помочь привлечь ее бойцов к ответственности за совершенные преступления "перед международными трибуналами".

В понедельник, 22 ноября, военный вертолет российских наемников из ЧВК Вагнера потерпел крушение в столице ЦАР . Два члена экипажа получили серьезные травмы. Экипаж заметил проблемы с машиной через 1 мин. после взлета и выпрыгнул, а вертолет упал в реку.

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26
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