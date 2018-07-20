"Это - реальный шанс": как защитить Азовское море от российской агрессии

Адмирал предлагает выставить в Азовском море минные заграждения, чтобы уберечься от российской интервенции. Фото: YouTube

В Азовском море нужно выставить взрывные и неразрывные заграждения.

Только так можно защититься от высадки российского десанта, сказал вице-адмирал Сергей Гайдук в эфире "Громадському радіо".

"Формирование защитных заграждений, которые являются взрывчатыми, - это реальный шаг для предотвращения и нанесения потерь, в случае, если десант дойдет до допустимого участка.

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Чтобы украинские гражданские судна не подорвались на таких заграждениях, их необходимо будет проводить по контролируемым военным фарватерам в составе караванов ", - сказал Гайдук.

Россия начала эскалацию: развернула войска на границах с Украиной и обострила ситуацию в Азовском море.