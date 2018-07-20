"Это - реальный шанс": как защитить Азовское море от российской агрессии

В Азовском море нужно выставить взрывные и неразрывные заграждения.
Только так можно защититься от высадки российского десанта, сказал вице-адмирал Сергей Гайдук в эфире "Громадському радіо".
"Формирование защитных заграждений, которые являются взрывчатыми, - это реальный шаг для предотвращения и нанесения потерь, в случае, если десант дойдет до допустимого участка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия изменила тактику в Азовском море
Чтобы украинские гражданские судна не подорвались на таких заграждениях, их необходимо будет проводить по контролируемым военным фарватерам в составе караванов ", - сказал Гайдук.
Россия начала эскалацию: развернула войска на границах с Украиной и обострила ситуацию в Азовском море.
Комментарии