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вторник, 15 октября 2019 08:11

"Это болезненный компромисс" - почему правительство поддержало формулу Штайнмайера

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&quot;Это болезненный компромисс&quot; - почему правительство поддержало формулу Штайнмайера
Вадим Пристайко считает воплощение "формулы Штайнмайера" путем к миру. Фото: УНИАН

"Формулу Штайнмайера" согласовал предыдущее правительство, а настоящее обязано ее выполнить.

"Эта "формула Штайнмайера" была придумана и согласовано не этим правительством, мы просто, в отличие от предыдущего правительства, выполняем то, на что Украина уже согласилась. Это болезненный компромисс, мы знаем и слышим каждое слово, сказанное против этого, но вместе с тем мы все же надеемся, что можно пойти по этому пути, не заходя далеко так, чтобы не повредить нашему суверенитету, территориальной целостности больше, чем уже есть", - заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко после заседания комитета по иностранным делам Европарламента в Люксембурге, сообщает "Радио Свобода".

Министр считает воплощение формулы путем к миру.

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"Если для народа это приемлемая цена, мы это делаем. Если нет, мы должны знать, например, я говорил уже, обращался к нашим депутатам, если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть нашего бюджета с пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию нашей армии и пытаемся защитить себя без мирного процесса. Все эти опции перед украинским народом, но правительство обязанность выбрать и предложить лучшие из этих решений", - говорит Пристайко.

Пятый президент Петр Порошенко на заседании Политического комитета и Комитета по вопросам безопасности и обороны Парламентской ассамблеи НАТО рассказал об опасности "формулы Штайнмайера".

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Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
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